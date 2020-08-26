Son dakika haberleri... Köpek gezdirirken otomobil çarpan kadın öldü, kaçan sürücü plakadan yakalandı
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Son dakika haberleri... Köpek gezdirirken otomobil çarpan kadın öldü, kaçan sürücü plakadan yakalandı

Son dakika haberi... ANTALYA'da köpeğini gezdirmek için oğlu Gürkan Bulut (31) ile evden çıkan Ayşe Bulut (58), ehliyetsiz ve alkollü Burak Ramazan T.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Köpek gezdirirken otomobil çarpan kadın öldü, kaçan sürücü plakadan yakalandı
26.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:42

ANTALYA'da köpeğini gezdirmek için oğlu Gürkan Bulut (31) ile evden çıkan Ayşe Bulut (58), ehliyetsiz ve alkollü Burak Ramazan T.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan Burak Ramazan T., olay yerinde düşen plakadan yakalanırken, sürücünün başka bir araç ile yarış halinde olduğu öne sürüldü.

Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi, Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Oğlu Gürkan Bulut ile köpeğini gezdiren Ayşe Bulut'a, yolun karşısına geçmek isterken Burak Ramazan T.'nin kullandığı 07 AHJ 100 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza sonası kaçan sürücü Burak Ramazan T., olay yerinde düşen plakasından belirlenerek kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan testinde 1.20 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Bulut'un cenazesi, eşi Ali İhsan, oğulları Gürkan ve Gökhan Bulut ile yakınları tarafından alındı.'PLAKASI DÜŞTÜĞÜ İÇİN YAKALANMIŞ'

Annesinin ölümünün ardından gözyaşı döken Gökhan Bulut, "Annem ve ağabeyim, köpek gezdirdikleri sırada, yolun karşısına geçmek isterken yarış halindeki iki otomobilden birisi çarpmış. Annem çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenmiş. Üstelik, sürücü alkollüymüş. Çarpıp kaçarken plakası düştüğü için yakalanmış. Otomobil terk edilmiş bir şekilde bulunmuş" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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