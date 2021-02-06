Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

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Boş kalan cadde ve sokaklar Ulu Cami avlusu Kent merkezi Aksaray Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışması - Aksaray Aksaray'da ise vatandaşları yoğun olarak tercih ettiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Boş kalan cadde ve sokaklar

Ulu Cami avlusu

Kent merkezi

Aksaray Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışması - Aksaray

Aksaray'da ise vatandaşları yoğun olarak tercih ettiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray