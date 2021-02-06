Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

06.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:11

Boş kalan cadde ve sokaklar Ulu Cami avlusu Kent merkezi Aksaray Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışması - Aksaray Aksaray'da ise vatandaşları yoğun olarak tercih ettiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Boş kalan cadde ve sokaklar

Ulu Cami avlusu

Kent merkezi

Aksaray Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışması - Aksaray

Aksaray'da ise vatandaşları yoğun olarak tercih ettiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray

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