Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)

Son dakika habere göre İNGİLTERE'YE GİTMEK İÇİN UÇAĞA BİNDİ, AİLESİNE SİLAHLI SALDIRIYI ÖĞRENDİSaldırıda ölen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları'nın da bayram tatili için geldiği Konya'daki evlerinden dün saat 16.00 sıralarında ayrıldığı ortaya çıktı.