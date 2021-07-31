Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
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Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)

Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İNGİLTERE'YE GİTMEK İÇİN UÇAĞA BİNDİ, AİLESİNE SİLAHLI SALDIRIYI ÖĞRENDİSaldırıda ölen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları'nın da bayram tatili için geldiği Konya'daki evlerinden dün saat 16.00 sıralarında ayrıldığı ortaya çıktı.

İNGİLTERE'YE GİTMEK İÇİN UÇAĞA BİNDİ, AİLESİNE SİLAHLI SALDIRIYI ÖĞRENDİ

Saldırıda ölen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları'nın da bayram tatili için geldiği Konya'daki evlerinden dün saat 16.00 sıralarında ayrıldığı ortaya çıktı. İngiltere'ye dönmek için Ankara'da uçağa binen Çetin Dedeoğulları'nın kalkışa dakikalar kala ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini öğrenip, uçaktan indiği öğrenildi. Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çetin Dedeoğulları'na sarılıp taziye de bulundu.


Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 10 kişi gözaltına alındı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

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