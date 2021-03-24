Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

24.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:23

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde mama yerken başını konserve kutusuna sıkıştıran sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde mama yerken başını konserve kutusuna sıkıştıran sokak kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Babadağ TOKİ Konutları'ndaki, bir apartmanın zemin katındaki balkonda bir sokak kedisinin başının konserve kutusuna sıkıştığını görenler itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Babadağ Şubesi ekipleri, kediyi konserve kutusunu keserek kurtardılar. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedinin yeniden doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.


Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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