Son dakika haberleri | Komşuların "kedi besleme" tartışması kamerada
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Son dakika haberleri | Komşuların "kedi besleme" tartışması kamerada

Son dakika haberleri | Komşuların 'kedi besleme' tartışması kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İkitelli'de apartmanların bahçe kısmında bulunan sokak kedilerine yem veren bir vatandaş ile komşusu arasında tartışma çıktı.

İkitelli'de apartmanların bahçe kısmında bulunan sokak kedilerine yem veren bir vatandaş ile komşusu arasında tartışma çıktı. Kedileri istemediğini belirten komşu bir süre tartıştıktan sonra camdan aşağıya su döktü.

Olay, bugün saat 15.30 sularında Başakşehir İkitelli Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan apartmanların bahçe kısmında bulunan sokak kedilerine yem vermek isteyen bir kadın ile komşusu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma dakikalarca sürünce diğer komşularda dahil oldu. Kedileri istemeyen bir kadın komşuları ile tartıştıktan sonra içeriye girerek aşağıda beslenen kedilerin üzerine doğru su attı. Atılan sudan sonra sinir krizi geçiren vatandaş "burası benim sınırım seni ilgilendirmez" diyerek tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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