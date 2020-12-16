Son dakika haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

16.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:00
Son dakika haberleri | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanması ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 75 mermi ile dijital materyallere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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