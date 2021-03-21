Son dakika haberleri | Kocaeli'de eski belediye başkanının villasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de eski belediye başkanının villasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

21.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:30
Son dakika haberleri | Kocaeli'de eski belediye başkanının villasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan, eski Kandıra Belediye Başkanı İsmail Genç'e ait 2 katlı villanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, villanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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