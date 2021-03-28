Son dakika haberleri! KOCAELİ 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu
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Son dakika haberleri! KOCAELİ 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurduKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Y.T. (19) tartıştığı O.K.'yi (17) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu.

17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Y.T. (19) tartıştığı O.K.'yi (17) pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Y.T. adliyeye sevk edildi. Olay dün gece saatlerinde Başiskele Selahhattin Eyyübi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.T. ile O.K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. pompalı tüfekle ateş ederek O.K.?yi bacağından vurarak yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan O.K.?yi tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Y.T. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! KOCAELİ 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu
Son dakika haberleri! KOCAELİ 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu
Son dakika haberleri! KOCAELİ 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu
Son dakika haberleri! KOCAELİ 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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