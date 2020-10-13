Son dakika haberleri! KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisinden "2. turda Akıncı'ya destek" kararı
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Son dakika haberleri! KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisinden "2. turda Akıncı'ya destek" kararı

13.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:22
Son dakika haberleri! KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisinden

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı.

CTP'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası alınan karar, yazılı olarak da açıklandı.

CTP'nin kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlediği belirtildi.

Açıklamada, "CTP Parti Meclisi, bu çerçevede 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yarışacak 2 aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış Sayın Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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