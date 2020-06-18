Son dakika haberleri | kızın öldüğü kazada kamyon şoförü: Ben geçerken sarı yanıyordu (2)
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Son dakika haberleri | kızın öldüğü kazada kamyon şoförü: Ben geçerken sarı yanıyordu (2)

Son dakika güncel haberine göre KAZADA ÖLEN ANNENİN HASTANEDEN DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI Konya'da ışık ihlalı yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren Fatma Yıldız'ın (74), kanser tedavisi gördüğü ve sürücü Ali Yıldız'ın annesini hastaneye muayeneye götürdüğü, ilaçlarını yazdırdıktan...

Son dakika haberleri | kızın öldüğü kazada kamyon şoförü: Ben geçerken sarı yanıyordu (2)
18.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:44

KAZADA ÖLEN ANNENİN HASTANEDEN DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI 

Konya'da ışık ihlalı yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren Fatma Yıldız'ın (74), kanser tedavisi gördüğü ve sürücü Ali Yıldız'ın annesini hastaneye muayeneye götürdüğü, ilaçlarını yazdırdıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. 

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bir aracın kavşakta sinyalizasyondaki ışık nedeniyle beklediği sırada kamyonun hızla geçtiği ve o sırada hafif ticari araca çarptığı görüldü.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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