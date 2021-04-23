Son dakika haberleri... Kızılay 23 Nisan'da çocukları unutmadı
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Son dakika haberleri... Kızılay 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Son dakika haberleri... Kızılay 23 Nisan'da çocukları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit, gazi, sağlık çalışanları ve yoksul ailelerin çocuklarına hediyeler dağıtıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları ve Gençlik Kolları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit, gazi, sağlık çalışanları ve yoksul ailelerin çocuklarına hediyeler dağıtıldı.

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük ve gönüllü Kızılay çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda onları evlerinde ziyaret ederek çeşitli oyuncaklar, kitap, bayrak, şeker ve balon verdi.

"Onlar bizim geleceğimiz ve umudumuz"

23 Nisan olması nedeniyle gönüllü Kızılay çalışanları ile çocukları evlerinde ziyaret ettiğini söyleyen Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Özellikle pandemi süreci çocuklarımızın için zorlu geçiyor. Okullarına gidemiyorlar, sokaklarda eski neşeleriyle oynayamıyorlar. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Bizler de bugün gönüllü Kızılay çalışanları ile çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek onların bayramlarını kutladık. Bu zor günlerin geçeceğine olan inancımızı tazeledik. Umuyoruz ki evlerimizde kutladığımız son 23 Nisan olur ve bundan sonraki bayramları sokaklarda hep birlikte coşkuyla kutlarız" dedi.

Yüzlerindeki tebessüme sebep oldukları için mutluluk duyduğunu söyleyen Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük, "Kızılay Gençlik Kolları olarak, bizler için canlarını feda eden şehit ve gazi çocuklarını ziyaret ettik. Yüzlerindeki tebessüme sebep olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Genç Kızılay ailesi olarak, şehit ailelerimizin ve çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bugün bize eşlik eden Kızılay ailesine teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum" diye konuştu. - ORDU

Son dakika haberleri... Kızılay 23 Nisan'da çocukları unutmadı
Son dakika haberleri... Kızılay 23 Nisan'da çocukları unutmadı
Son dakika haberleri... Kızılay 23 Nisan'da çocukları unutmadı
Son dakika haberleri... Kızılay 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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