Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre BURSA'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı kızakla kayan genç, yolun bitiminde ağaca çarptı, ardından da yamaçtan yuvarlandı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anları cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Ahirette görüşürüz kardeşim" dedi. Yanında bulunan kişiler ise güldü.