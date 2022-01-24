Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BURSA'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da karla kaplı yolda kızakla kayan genç, ağaca çarptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı kızakla kayan genç, yolun bitiminde ağaca çarptı, ardından da yamaçtan yuvarlandı. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anları cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Ahirette görüşürüz kardeşim" dedi. Yanında bulunan kişiler ise güldü.


Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... Kızakla kayarken ağaca çarptı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Güncel, Haber

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