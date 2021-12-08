Son dakika haber | Kız çocuğuna sokak köpekleri saldırdı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sokak köpeklerini saldırısından son anda kurtulan kız çocuğunun görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Reşadiye ilçesi Kurtuluş mahallesinde 3 sokak köpeği kaldırımda yürüyen S.C.Y.'ye (14) saldırdı. Korku ile kaçan kız çocuğu bir esnafın dükkanın önünde kaldırıma ayağı takılarak yere düştü. Kızın çığlıklarını fark eden esnaf ve vatandaşlar köpeklerin kızı ısırmasına ramak kala müdahale etti. Vatandaşların yardımı ile köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. Yere düşen kız ise olayın şoku ile bir süre kendine gelemedi. Olayı yara almadan atlatan kız büyü korku yaşadı.

(Nurhan İçmez-İHA)