Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
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Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada

03.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:40
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada

Son dakika gündem haberi... HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm yurtta denetimler sürüyor.

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm yurtta denetimler sürüyor. Kısıtlamalar kapsamında Beşiktaş'ta araçlar tek tek durdurularak belgeleri kontrol edildi. Pasaportu ve ehliyeti yanında olmayan turist Ali Demir, belgelerine ulaşmak için uzun süre uğraştı. Turist olduğunu kanıtlayan kişiye, ehliyeti yanında olmadığı için 314 lira para cezası kesildi. 

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, belgesi olmadan dışarı çıkarak kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı. Beşiktaş'ta durdurulan bir araçta turist olduğunu ve pasaportunun yanında olmadığını söyleyen Ali Demir, turist olduğunu kanıtlamak için uzun süre çaba sarf etti. Önce turizm acentesini arayan Demir uçak biletine ulaşamayınca kaldığı oteli aradı. Otelde odasındaki kasayı açtıran Demir, pasaportunun fotoğrafı atılınca turist olduğunu kanıtladı. Bu sefer de ehliyetini yanında bulundurmadığı için 314 lira para cezası uygulandı.

"TURİST OLDUĞUMU KANITLAMAK İÇİN UĞRAŞTIM"

Ali Demir "Fransa'dan geldik. İş ve gezmek için. Pasaportumu otelde bırakmıştım. Pasaportum yanında olmadığı için polis durdurdu. Turist olduğumu kanıtlamak için uğraştım. Ben haklıyım. Onun kanıtlamak için uğraştım. Kanun neyse biz de ona uyacağız. Bundan sonra pasaportumu yanımdan ayırmam. Türkiye'de cezalar çok hafif. Fransa'da cezalar daha ağır" dedi.


Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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