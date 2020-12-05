Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu
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Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu

05.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:14

Bursa'da tali yoldan ana yola dikkatsiz şekilde çıkan yol bakım ekibine ait kamyonet ana yolda lüks otomobille çarpışarak takla attı. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ve 112 ekiplerinin uzun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde Alaattinbey'den gelip Çalı yoluna dikkatsizce çıkan Kerim E. idaresindeki yol bakımda görevli 25 SL 403 plakalı kamyonet, Yaylacık'taki fabrikasından dönen iş insanı Yıldıray D. yönetimindeki 16 DH 914 plakalı lüks otomobille çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALI, YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. İki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kamyonette bulunan 54 yaşındaki Ömer Bakırcı araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bakırcı'yı kurtarmak için zamanla yarıştı. Önce aracın kapısı kesildi. Daha sonra araç içinde sıkışan Bakırcı yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

KAZAZEDE OLAYI ANLATTI

Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlatırken iş insanı Yıldıray D. "Ben Yaylacık'taki fabrikamdan çıktım ana yolda ilerlerken önüme aniden tali yoldan kamyonet çıktı. Arkadaş ana yolu sanırım fark etmemiş" dedi.

Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu
Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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