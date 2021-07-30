Son dakika haberleri... Kırşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Kırşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Kırşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kırşehir'de bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'de bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'den Hacıbektaş istikametine giden Yaşar Salih Bağçivan'ın (54) kullandığı 34 CTZ 701 plakalı motosiklet, Kurugöl köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Bağçivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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