Son dakika haberleri... Kırklareli'nde seyir halindeki tırda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen son dakika haberine göre Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ahmet Aksoy yönetimindeki 59 EG 774 plakalı tırın dorsesinde Turgutbey köyü yakınların henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Bölgeye giden Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Tır dorsesinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran