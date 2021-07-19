Son dakika haberleri: Kestel'de ihtiyaç sahibi çocuklara hediye çeki desteği
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Son dakika haberleri: Kestel'de ihtiyaç sahibi çocuklara hediye çeki desteği

Son dakika haberleri: Kestel'de ihtiyaç sahibi çocuklara hediye çeki desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Kestel Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara 'hediye çeki' dağıtarak, destek verdi.

Kestel Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara 'hediye çeki' dağıtarak, destek verdi.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Kestel Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yine ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. İlçede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 32 ailenin 83 çocuğuna, 150 TL değerinde hediye çekleri dağıtıldı. Çocuklar, hediye çekleriyle istediklerini kıyafetleri satın alabilecek. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Bu özel günlerin en önemli duygusu da paylaşmak ve mutlu etmektir. Bizde Kestel Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, heyecanlarına ortak olmak adına hediye çeki desteğinde bulunduk. Bizlere asıl bayram, onların yüzlerindeki mutluluğu gördüğümüzde oluyor. Bu duygularla, tüm hemşerilerimizin kurban bayramını kutluyor, bayramın hepimize huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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