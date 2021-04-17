Son dakika haberleri: KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN 2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI
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Son dakika haberleri: KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN 2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: EDİRNE'de, kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis memuru olarak tanıtıp, uzaktan erişim programıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

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EDİRNE'de, kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis memuru olarak tanıtıp, uzaktan erişim programıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların, kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında söz konusu kişilerin kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis memuru olarak tanıttığını, vatandaşın güvenini kazanmak için ise polis merkezlerine yönlendirdiği öğrenildi. Ardından vatandaşın cep telefonlarına uzaktan erişim programı yükleterek kendi hesaplarına para aktardığı belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatan polis, H.A. ve A.F.?yi Şanlıurfa'da yakaladı. Aynı şüphelilerin Kırıkkale ve Kocaeli'nde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ile A.F., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Son dakika haberleri: KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN 2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI
Son dakika haberleri: KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN 2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI
Son dakika haberleri: KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN 2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI
Son dakika haberleri: KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITAN 2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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