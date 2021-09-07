Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bursa'da, kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi.

Bursa'da, kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki programa, Murat Serdar Ateş'in (45) yakınları, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende tabutun başına gelen Ateş'in ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Burada Ateş'in özgeçmişi okundu.

Cenaze daha sonra dualarla yolcu edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Ateş'in cenazesinin ikindi vakti Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Akşemsettin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Demirci Mahallesi mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Ateş idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpmıştı.

Ateş, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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