Çarptıkları sürücüyü darbeden şahıslar, polisten kaçarken tekrar kaza yapınca yakalandı
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Çarptıkları sürücüyü darbeden şahıslar, polisten kaçarken tekrar kaza yapınca yakalandı

10.02.2021 22:06 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:23

Adana'da kazaya karışan otomobil içerisinde bulunan iki kişi, kazada çarptıkları aracın sürücüsü darbettikten sonra otomobillerine binerek kaçtılar. Polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil 5 kilometrelik kovalamaca sonrası kontrolden çıkarak kaza yapıp yakalandı.

Mehmet Atakan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 01 AFH 842 plakalı otomobili kiraladı. Kiraladıkları otomobille gezen Mehmet Atakan A. ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kazaya karıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve Mehmet Atakan A, karıştıkları kazada karşı tarafta bulunan araç sürücüsü darbedip kiraladıkları otomobile binerek kaçtı.

"DUR İHTARINA UYMADI, KONTROLDEN ÇIKIP KAZA YAPTILAR"

Polis kaçan 01 AFH 842 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan sürücüsü Seyhan ilçesine bağlı Sakarya mahallesinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Ardından sürücü ve Mehmet Atakan A. araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis şüpheliler yaya olarak kovaladığı sırada Mehmet Atakan A'yı kıskıvrak yakaladı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsünün ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaza yapıp sürücüyü darbeden şahıslar, polisten kaçarken tekrar kaza yapınca yakalandı

BIÇAĞIN ÜZERİNDE KAN İZLERİ BULUNDU

Polis otomobilden yaptığı incelemede üzerinde kan izleri bulunan bıçak buldu. Bıçak detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

Çarptıkları sürücüyü darbeden şahıslar, polisten kaçarken tekrar kaza yapınca yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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