Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede
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Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede

12.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:14
Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede

Son dakika haberleri: KAYSERİ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Kayseri, Antalya ve Ankara'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda Kayseri'de 10, Antalya'da 1, Ankara'da 1 kişi olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tüfek, tabanca, metamfetamin, eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 800 TL para ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede
Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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