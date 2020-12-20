Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

20.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:57
Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika habere göre KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A., E.S., İ.G. ve Z.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ev aramasında 100 gram metamfetamin, 4 yeşil reçeteli hap, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 12 bin 150 TL para ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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