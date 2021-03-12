Son dakika haber | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı
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Son dakika haber | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

12.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:23
Son dakika haber | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındıKAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.Olay, Kocasinan ilçesi Şeker Tepeevler mahallesinde meydana geldi. Doğu Türkistan uyruklu Ali  Muhammed, soğuk hava nedeniyle çocuklarının ve yeğenlerinin bulunduğu evde sobayı yaktı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle evde bulunan 7 kişi baygınlık geçirdi. Bir ara kendine gelen Ali Muhammed, kucağına aldığı kızı Meryem ile sokağa çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Muhammed, eşi Şehide Muhammed, çiftin çocukları Muhsine (4) ve Meryem (2), yeğenleri Munise Abdurrahman (6), Ayşe Abdurrahman (5) ve Muhlise Abdurrahman'ı (5) hastaneye kaldırdı. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan çocuklardan Munise Abdurrahman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin, sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı
Son dakika haber | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı
Son dakika haber | Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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