Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi
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Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, D-100 karayolu üzerinde bulunan jandarma ve polis ortak kontrol noktalarını ziyaret etti.

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Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, D-100 karayolu üzerinde bulunan jandarma ve polis ortak kontrol noktalarını ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akpay, son durum hakkında bilgi alarak, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. Ziyaretleri sırasında kaymakam Akpay'a, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar eşlik ettiler. - ÇORUM

Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi
Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi
Son dakika haberleri: Kaymakam Akpay yol kontrol noktalarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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