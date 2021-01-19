Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı
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Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı

19.01.2021 10:44 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:19

Samsun'da diş hastanesine gelen iki şahıs, engelli park yerine araçlarını park edince güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Sinirlenen şahıslar trafik hunisiyle güvenlik görevlilerini darbetti. Açılan davada mahkeme 'trafik hunisini' silah sayarak şahıslara toplamda 3 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gelen Taner K. ile Caner K. araçlarını hastane önündeki engelli araç park yerine park ettiler. Kendilerini uyaran hastanenin özel güvenlik görevlisi Seyfettin K.'yi darbeden şahıslar, yardıma gelen özel güvenlik görevlisi Onur Ş.'ye de saldırdılar.

OLAY ANI KEMARAYA YANSIDI

Saldırgan Taner K. güvenlik görevlisi Seyfettin K.'ye park yerinde bulunan trafik hunisi ile saldırarak yaraladı. Olay anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik görevlileri Taner K.'den şikayetçi oldu. Taner K. de kendisini darp ettiklerini ileri sürdüğü güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Taner K. ile güvenlik görevlileri Onur Ş. ve Seyfettin K. hakkında Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KAFASINA VURDULAR

Davanın son duruşmasında özel güvenlikçilerin Avukatı Mustafa Remzi Toprak müvekkillerinin kamu görevi yaptığını, şahısların engelli park yerine park etmekte ısrarcı olduklarını, uyarılara rağmen park etmekte ısrar edip özel güvenlikçilere park edilmemesi için engel olarak konulan trafik hunisini alarak güvenlikçinin kafasına vurduğunu, huninin kafada temas ettiği noktaya göre öldürücü olabileceğini, bu sebeple de huninin silah sayılması gerektiğini belirterek, sanıklara ceza indirimi yapılmaması, iyi hal uygulanmaması ve özel güvenlikçilerin kamu görevi yaptıkları dikkate alınarak sanığın görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediğini ifade ederek şahıstan şikayetçi olduklarını söyledi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BERAAT ETTİ

Cumhuriyet savcısı özel güvenlikçilerin beraatini, duba kullanarak saldıran Taner K.'nin de cezalandırılması mütalaası vermesini müteakip kararını açıklayan hakim, özel güvenlik görevlileri Seyfettin K. ve Onur Ş.'nin eylemlerinde meşru müdafaa şartları oluştuğu kanaatine vararak ayrı ayrı baraatlerine karar verdi.

3 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme Taner K.'nın güvenlik görevlisine saldırıda kullandığı park yerindeki trafik hunisinin 'silah' sayılmasına karar verdi. Taner K., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ve güvenlik görevlisi Onur Ş.'yi 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Taner K.'nın suça eğilimli kişiliğini nazara alarak ceza indirimine yer olmadığına hükmetti.

Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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