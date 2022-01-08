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Son dakika haberleri! Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar... Saldırı anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar.

MALATYA (İHA) - Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar... Saldırı anı kamerada

MALATYA - Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada pitbull saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.Olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana olayda, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgeden yaya olarak geçen Miraç Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.'nin iş yerine gelerek M.M.'ye saldırdı. M.M. bu sırada iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı. Olayda Miraç Y. köpeğin saldırısıyla, baba ile oğlu da darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pitbullun saldırı anı kamerada

Öte yandan Miraç Y.'ye köpeğin saldırı anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda pitbull cinsi köpeğin Miraç Y.'ye saldırdığı anlar ile çevredeki vatandaşların olaya tepki gösterdiği görülüyor.

Gence saldıran köpek ise polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak hayvan barınağına götürülmesi için yetkililere teslim edildi.

Son dakika haberleri! Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar... Saldırı anı kamerada

Son dakika haberleri! Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar... Saldırı anı kamerada

Son dakika haberleri! Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar... Saldırı anı kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

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