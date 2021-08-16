Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü
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Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü

Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün şehadet haberi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün şehadet haberi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit oldu. Sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün acı haberi ise Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşının havayolu ile Kastamonu Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor. Şehidin naaşının Taşköprü ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı. - KASTAMONU

Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü
Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü
Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü
Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü
Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü
Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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