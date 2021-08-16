Son dakika haberleri! Kastamonu'ya şehit ateş düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün şehadet haberi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.