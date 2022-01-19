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Son dakika haberleri | Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Genel

Son dakika haberi... Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi görüntülendi Büyükçekmece'de tarlaların üstünü beyaz örtü kapladı Beyaz örtü ile kaplanan Büyükçekmece gölü çevresi ve tarlalar havadan görüntülendi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi görüntülendi

Büyükçekmece'de tarlaların üstünü beyaz örtü kapladı

İSTANBUL - Beyaz örtü ile kaplanan Büyükçekmece gölü çevresi ve tarlalar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu. Yer yer devam eden kar yağışı bir çok ilçeyi beyaza bürüdü. Büyükçekçekme'ce de tarlalar ve Büyükçekmece gölü çevresi karla kaplandı. Beyaz örtü ile kaplanan tarlalar ve gölün çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri | Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi görüntülendi

Son dakika haberleri | Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi görüntülendi

Son dakika haberleri | Karla kaplanan Büyükçekmece Gölü'nün çevresi görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

Büyükçekmece Gölü, Büyükçekmece, İstanbul, kar, Genel, Haber

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