Son dakika haberleri... Kargı Jandarmasına hız radar aracı verildi

Kargı Jandarma Trafik ekiplerine radar hız tespit aracı tahsis edildi.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan Trafik Tim'ine hız tespiti yapabilen araç tahsis edildi. Jandarma trafik ekipleri bundan sonra kendi sorumluluk bölgelerinde sabit ve seyir halinde yapacakları hız kontrolleri ile sürücülerin hız limit kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edecek.

'Hız sınırı 90 kilometre'

Kargı'da jandarma trafik ekiplerinin sorumluluk bölgesinde bölünmüş yol bulunmuyor. Bu nedenle gidiş geliş çift şeritli yollarda sürücülerin sorumlu oldukları hız sınırı 90(+9) olarak belirlendiğinden sürücülerin bu hız limitini aşmamaları gerekiyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa