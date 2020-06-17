Son dakika haberleri: Karapınar Belediye Başkanı Yaka'dan buğday pazarı esnafına ziyaret Son dakika haberi: Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, buğday pazarı esnafı ile bir araya geldi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, buğday pazarı esnafı ile bir araya geldi.

Yaka, ziyaret sırasında esnafların istek ve şikayetlerini dinledi.

Karapınar'a yapılan yerel ve hükümet destekli yatırımlar hakkında da bilgi veren Yaka, "Önümüzdeki yıllarda daha iyi bir Karapınar bizi bekliyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirten Yaka, şunları kaydetti:

"Buna rağmen yatırımlarımız ve hizmetlerimizi sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile irtibat halindeyiz. Tarım ve hayvancılık şehri olarak bilinen Karapınar, enerji ile de ülke ekonomisine katkılar yapmaya hazırlanıyor. İlçemizde birçok alanda devlet destekli yatırımlar devam ediyor."

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ise birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edildiğini vurgulayarak, "İlçemiz şantiye halinde. Enerji yatımları devam ederken, kentsel dönüşüm, sosyal konutlar, Hükumet Konağı ve sağlık alanında inşaatlar da başlamış durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA