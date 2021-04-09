Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
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Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - Haberler | 3. Sayfa

Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı

KARAMAN - Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4'ü kadın 34 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere İzmir, Muğla, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Konya'dan gelen özel harekat ekipleri ile çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 4'ü kadın 34 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis operasyon düzenlediği evlerde narkotik köpekleri ile arama da yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı
Karaman merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 34 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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