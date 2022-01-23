Son dakika haberleri: Karabük'te yer altı kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'te yer altı kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te yer altı kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'ndeki 10 katlı sitenin yer altı kabloları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina koridorunda yoğun dumana ve paniğe neden olan yangın, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Ihlamur Sokak'taki 4 katlı sitenin çatı katında da yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.