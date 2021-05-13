Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü Karabük'ün gözde yerlerinden olan Kent Ormanı'nda çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü.

Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün gözde yerlerinden olan Kent Ormanı'nda çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü.

Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi üzerinde bulunan Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 metrekare alanın zarar görmesine neden olan yangın soğutma çalışmaları ile tamamen söndürüldü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının ormanda yürüyüş yapan vatandaş tarafından atılan sigara izmariti sonrası çıktığı düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI