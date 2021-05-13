Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü Karabük'ün gözde yerlerinden olan Kent Ormanı'nda çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü.

Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün gözde yerlerinden olan Kent Ormanı'nda çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü.

Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi üzerinde bulunan Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 metrekare alanın zarar görmesine neden olan yangın soğutma çalışmaları ile tamamen söndürüldü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının ormanda yürüyüş yapan vatandaş tarafından atılan sigara izmariti sonrası çıktığı düşünülüyor.

Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi
Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Pınar Altuğ Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Karabük'te örtü altı yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 22:02:56. #1.14#

title