Son dakika haberleri... Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü
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Son dakika haberleri... Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü

29.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:03
Son dakika haberleri... Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde kanser tedavisi gören Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla öldü.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde kanser tedavisi gören Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla öldü.

Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı, geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

KIZI DA DÜN ÖLDÜ

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da dün yaşamını yitirdi. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Afyonkarahisar
Son dakika haberleri... Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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