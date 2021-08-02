Son dakika haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklette baba yaralandı; 1 oğlu öldü, 1 oğlu yaralı
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Son dakika haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklette baba yaralandı; 1 oğlu öldü, 1 oğlu yaralı

Son dakika haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklette baba yaralandı; 1 oğlu öldü, 1 oğlu yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AKSARAY'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Tarhan (29) ile oğlu Mehmet Can (7) yaralanırken, diğer oğlu Cihan (5) Tarhan ise yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Tarhan (29) ile oğlu Mehmet Can (7) yaralanırken, diğer oğlu Cihan (5) Tarhan ise yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eskil ilçesi Filikçi Tolu köyünde meydana geldi. Olbay Tarhan (47) yönetimindeki 42 R 0149 plakalı kamyonet ile başında kask olmayan Ömer Tarhan'ın kullandığı ve 2 çocuğunu da taşıdığı plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan baba ile 2 oğlunu hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Cihan Tarhan, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Ömer Tarhan ile diğer oğlu Mehmet Can Tarhan ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Can Tarhan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Son dakika haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklette baba yaralandı; 1 oğlu öldü, 1 oğlu yaralı
Son dakika haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklette baba yaralandı; 1 oğlu öldü, 1 oğlu yaralı
Son dakika haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklette baba yaralandı; 1 oğlu öldü, 1 oğlu yaralı
Son dakika haberleri: Kamyonetle çarpışan motosiklette baba yaralandı; 1 oğlu öldü, 1 oğlu yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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