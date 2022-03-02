Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Ahmet Aydın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu, Çay Meslek Yüksek Okulu kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Çay yönüne giden Bekir Dede'nin kullandığı 03 ADB 541 plakalı kamyonet, önünde seyreden A.R.D. yönetimindeki 19 BN 650 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseye sıkışan kamyonet, TIR'ın arkasında sürüklendi. Kazada sürücü Bekir Dede ile araçta bulunan Mevlüt Şarlak ve Ahmet Aydın, TIR'ın dorsesi ile kamyonetin kasası arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Ahmet Aydın doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Dede ile Şarlak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.