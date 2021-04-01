Kamyonun çarptığı bisikletli Yusuf öldü

AKSARAY'da, manevra yapan kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Yusuf Bayrak, (14) hayatını kaybetti.

AKSARAY'da, manevra yapan kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Yusuf Bayrak, (14) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Nevşehir kavşağında meydana geldi. Uğur Özkan (39) yönetimindeki 06 DTH 04 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta durdu, bisiklet sürücü Yusuf Bayrak ise kamyonun sağ tarafında beklemeye başladı. Özkan, iddiaya göre yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kamyonla sağ tarafa manevra yapmak isterken bisiklet sürücüsü Bayrak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan ve kamyonun altında kalan Bayrak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Sürücü Özkan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ