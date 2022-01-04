Son dakika haberleri | Kalp damarında baloncuk oluşan hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN (İHA) - - Kalp damarında baloncuk oluşan hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da aort damarında baloncuk oluşması sonucunda fenalaşan ve acil tedavi edilmesi gereken hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Vücudun en büyük damarı aort üzerinde oluşan kesecikler ve damar genişlemesi nedeniyle oluşan aort anevrizması yaşam üzerinde tehdit oluşturuyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan A.K'nin ise aort damarında genişleme meydana geldi. Fenalaşan ve acil hastaneye kaldırılması gereken hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti. 'Gökyüzünden hayata uzanan el' olan ambulans helikopter adeta zamanla yarışarak hastayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Hastaya havada müdahaleyi ise Doktor Murat Sezer yaptı.