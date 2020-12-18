Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta yangın çıkan işyeri kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Şekeroba Mahallesi'ndeki Hasan A.'ya ait kaynak atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı atölyedeki yangını yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak