Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Y. (28) iradesindeki 22 PF 147 plakalı otomobil, Tetirlik Mahallesi Aksu mevkiinde Ali A. (56) idaresindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Y. ise 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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