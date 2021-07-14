Son dakika haberleri! Kahramankazan'da şehitler için mevlit okutuldu
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Son dakika haberleri! Kahramankazan'da şehitler için mevlit okutuldu

Son dakika haberleri! Kahramankazan'da şehitler için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında 9 şehit, 92 gazi vererek, darbeye direnişin sembolü haline gelen Kahramankazan'da, şehitler için mevlit okutuldu.

FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında 9 şehit, 92 gazi vererek, darbeye direnişin sembolü haline gelen Kahramankazan'da, şehitler için mevlit okutuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlitte şehitler için dualar edildi.

Kahramankazan Belediyesi'nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Köprübaşı Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerife, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Mevlit sonrasında vatandaşlara lokma ikram edildi.

"Unutmadık, unutturmayacağız"

Başkan Oğuz, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destana imza attığını belirterek, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşlediği işaret fişeğini takip eden Türk milleti o gece aynı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi destan yazdı" dedi. 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Oğuz, "Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk milletinden Allah razı olsun. Hemşehrilerimizle birlikte şehitlerimiz için mevlit okutarak, dualar ettik. Mekanları cennet makamları ali olsun" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri! Kahramankazan'da şehitler için mevlit okutuldu
Son dakika haberleri! Kahramankazan'da şehitler için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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