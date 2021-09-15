Son dakika haberleri... Kahramankazan'da İlköğretim Haftası kutlandı

Kahramankazan'da İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler şiir okudu, şarkı söyledi, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Yağmurlu havaya rağmen veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı, çadırlar altında yapılan gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım törende yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra okulların tam zamanlı eğitime açıldığını belirterek, "Bunun sürdürülebilir olması için toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle maske, mesafe ve hijyenle ilgili hassasiyetimizi en yüksek seviyede devam ettirmeyi ve aşı olmayı önemle istirham ediyorum." dedi.