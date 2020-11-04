Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
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Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden

04.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:36
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden

Son dakika haber: Sayın Yazı İşleri Müdürlerine'Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgiler ve yeni gelişmelerle yeniden servis ediyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine

'Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgiler ve yeni gelişmelerle yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN------------------Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde A.C.E., ağabeyi Ali E.'yi (37) tabancayla vurarak ağır yaralayıp, arkadaşları Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş'u (30) öldürdü. Polise teslim olan saldırgan, suçunu itiraf etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, 80 LN 448 plakalı motosiklet ile müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip, iş yerine dönmek üzere tekrar motosikletine binen Deniz, yanına yaklaşan A.C.E. tarafından tabancayla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Deniz'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Tedaviye alınan Murat Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.GELMEDEN AĞABEYİNİ YARALAMIŞSaldırgan A.C.E.'nin Murat Deniz'i vurmadan önce ağabeyi Ali E.'yi de Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlutepe Caddesi'nde evinin önünde boğazından tabancayla vurarak ağır yaraladığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan ağabeyin hayati tehlikesi sürerken, polis ekiplerine bir ihbar da Halitağalar köyünden geldi.ÜÇÜNCÜ SALDIRI ORTAYA ÇIKTIHalitağalar köyünde araç içerisinde hareketsiz duran Tamer Koşkoş'u gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, Koşkoş'un vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırganın ağabeyi Ali E. ile Murat Deniz'i vuran A.C.E. olduğunu saptadı.

A.C.E. polis merkezine giderek teslim oldu. Suçunu itiraf eden şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden
Son dakika haberleri! Kadirli'de 3 ayrı silahlı saldırı; Ağabeyini ağır yaraladı, 2 arkadaşını öldürdü - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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