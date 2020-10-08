KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
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KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ

08.10.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:38

KADIKÖY'de elinde muşta olan bir kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı.

KADIKÖY'de  elinde muşta olan bir kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı. Yaşanan arbedede  kuyumcu başından yaralanırken, kaçan şüpheli saklandığı bir apartmanda yakalandı. Kuyumcunun yakınları şüpheliyi darp etmeye çalıştı, polis engelledi. Başından yaralanan kuyumcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Göztepe'de Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre elinde muşta olan bir kişi kuyumcuya gelerek soygun yapmak istedi. Kuyumcu  ile soyguncuya arasında arbede yaşandı. Soyguncu kuyumcuyu başından yaraladıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Soygun teşebbüs aşamasında kalırken,  yakın bir binanın içinde saklanmaya çalışan şüpheli,  bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından  saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Binadan çıkarılan şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada kuyumcunun yakınları üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı, polis engel oldu.   Şüpheli polis merkezine götürülürken, çevredeki  vatandaşlar  şüpheliyi yakalayan polis ekiplerini alkışladı.

Başından yaralanan kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bazı görgü tanıkları, olayla ilgili olarak  "Muşta ile içeri girmiş soygun yapmak istedi. Yaya olarak kaçarken binaya saklandı. Polis ekipleri soyguncuyu yakaladı " dediler.

Görüntü dökümü:

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-Kuyumcudan görüntü-Yaşanan hareketlilik-Polis ekiplerinin binaya girmesi-Soyguncuya ait çantanın görüntüsü-Soyguncunun binadan çıkarılması-Vatandaşların saldırmaya çalışması-Polis otosuna bindirilmesi-Vatandaşlar ile röp

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ
KADIKÖY'DE KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ... SAKLANDIĞI BİNADA YAKALANDI, DARP EDİLMESİNİ POLİS ÖNLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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