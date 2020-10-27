Hatay'daki saldırıdan yeni görüntüler! İkinci teröristin etkisiz hale getirilme anları kamerada
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Hatay'daki saldırıdan yeni görüntüler! İkinci teröristin etkisiz hale getirilme anları kamerada

27.10.2020 07:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:19

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet ekiplerince sıkıştırılan teröristlerden birinin kendini patlatarak imha etmesinin ardından, olay yerinden kaçan ikinci terörist, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristin etkisiz hale getirilme anı, amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sıkıştırılan teröristlerden biri kendini patlatarak imha ederken kaçan ikinci teröristte emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

VALİ RAHMİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı. Teröristler ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi.

BİRİSİ KENDİNİ İMHA ETTİ

Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekrar sıkıştırıldı. Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

KAÇAN TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI

Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve işyerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, işyerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Hatay'daki saldırıdan yeni görüntüler! İkinci teröristin etkisiz hale getirilme anları kamerada
Hatay'daki saldırıdan yeni görüntüler! İkinci teröristin etkisiz hale getirilme anları kamerada
Hatay'daki saldırıdan yeni görüntüler! İkinci teröristin etkisiz hale getirilme anları kamerada
Hatay'daki saldırıdan yeni görüntüler! İkinci teröristin etkisiz hale getirilme anları kamerada
Hatay'daki saldırıdan yeni görüntüler! İkinci teröristin etkisiz hale getirilme anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SERDAR: Kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyoruz. Bir Devlet nasıl olurmuş dünya''ya gösteriyorlar.
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