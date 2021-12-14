Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı - Haberler
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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı Kazadan yara almadan çıkan kaçak göçmenler ve sürücü olay yerinden kaçtı İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen göçmenleri taşıyan minibüs, Iğdır Kervansaray yakınlarında virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

IĞDIR (İHA) - Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

Kazadan yara almadan çıkan kaçak göçmenler ve sürücü olay yerinden kaçtı

IĞDIR - İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye gelen göçmenleri taşıyan minibüs, Iğdır Kervansaray yakınlarında virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza, gece saatlerinde Iğdır Kervansaray köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı-Doğubayazıt yolunda kontrollere takılmak istemeyen insan kaçakçıları bu sefer dağ yolunu kullandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sulucem köyünde insan kaçakçısı, kaçak göçmenleri teslim aldı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AKK 509 plakalı minibüs, Kervansaray köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 göçmen yaralanırken araçta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 25 dolayındaki kaçak göçmen ile araç sürücüsü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kazada yaralananlar, ilk tedavilerini ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, kazadan sonra kaçan sürücü ve kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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