Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / David Mareuıl - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle tfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.

Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle tfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.

Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / David Mareuıl

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