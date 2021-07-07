Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle tfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.