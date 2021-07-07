Son dakika haberleri: Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberi... Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle tfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.
Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle tfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / David Mareuıl