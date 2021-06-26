Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı Zeytinlik ve mısır tarlasını kenevir tarlasına çevirdiler Antalya'da zeytin bahçesi ve mısır tarlasına jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 623 kök hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

Zeytinlik ve mısır tarlasını kenevir tarlasına çevirdiler

ANTALYA - Antalya'da zeytin bahçesi ve mısır tarlasına jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 623 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucular tek tek sökülürken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Serik İlçesi Akçapınar Mahallesindeki Zeytin Bahçesi ve Aşağıçatma mahallesinde bulunan mısır tarlasında F.A., M.A., A.Y., T.T.K isimli şahısların kenevir bitkisi yetişdirdiklerinin tespit edilmesi üzerine jandarma harekete geçti. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Serik ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve OYİT ekipleri tarafından havadan drone ile tespit edilen uyuşturucu tarlasına yapılan baskında 9 bin 623 kök hint keneviri, 3 kilogram kubar esrar ve bir adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular ve silaha el konulurken gözaltına alınan 4 şüpheliden F.A. ve A.Y. tutuklandı. M.A. isimli şahısın şizofren hastası olması sebebiyle hakkında zorunlu tedavi kararı verildi, T.T.K. ise serbest bırakıldı.

Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

Öğretmen baba kayıp oğlunu elinde fotoğrafla sokak sokak arayarak iz sürüyor
Öğretmen baba kayıp oğlunu elinde fotoğrafla sokak sokak arayarak iz sürüyor
'Komşularıma gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Jandarmanın havadan drone ile tespit ettiği uyuşturucu tarlasına operasyon: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 11:05:33. #1.14#

title