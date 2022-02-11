Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Haberler
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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Son dakika haberi: Eskişehir'de ilk ve orta okulda öğrenim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek" temalı bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de ilk ve orta okulda öğrenim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek" temalı bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlamasıyla öğrencilere eğitim verdi. Tepebaşı'nda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan ilk ve orta düzeydeki okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek" konusu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere; okul güvenliği, kişisel güvenlik önlemleri, yaya güvenliği, trafik kuralları ve servis güvenliği konularına ilişkin öğrencilere bilgi verildi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ile birlikte Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Güvenli okul güvenli eğitim, Eskişehir, Jandarma, Okul, 3. Sayfa, Haberler

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